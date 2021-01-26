Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre, Suriye'nin Haseke kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yaparken, deprem Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerde de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2021
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Al-Hasakah (Suriye)
Tarih-Saat : 26.01.2021, 14:17:38 TSİ
Enlem : 36.1560 N
Boylam : 41.1041 E
Derinlik : 11.76 km
Detay : https://t.co/qyPqkyRB2V@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 26, 2021
SURIYE https://t.co/mDaJIN7DzS
26.01.2021, 14:17:43 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 38.3 km#Kandilli