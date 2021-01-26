Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Haseke kentinde AFAD'a göre 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD'ın açıklamasına göre, Suriye'nin Haseke kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklaması yaparken, deprem Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu.

 

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