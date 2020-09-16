Suriye: Trump’ın açıklaması ABD’nin haydut rejimi olduğunun göstergesi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın öldürülmesini istediğini ancak dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis’in bunu reddettiğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD yönetiminin başındaki kişinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı hedef almakla ilgili açıklamalarının bu yönetimin haydut ve yasadışı bir yönetim olduğunu teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada Trump’ın bu sözleriyle ABD’nin hiçbir ilke ye da kural gözetmeden, çıkarlarına ulaşmak için terörist örgütlerin kullandığı öldürme ve tasfiye yöntemlerini kullandığını doğruladığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili tarafından SANA’ya yapılan açıklamada, “ABD yönetiminin başının Başkan Beşar Esad’ı hedef almakla ilgili açıklamaları açıkça ABD yönetiminin düşünme ve siyasi davranışındaki seviyenin düştüğünü gösteriyor ve hedeflerine ulaşmak için suça kalkışan haydutlar rejimine atıfta bulunuyor” denildi.

Trump’ın böyle bir adımı doğrulamasının ABD yönetiminin haydut ve yasadışı bir devlet olduğunu teyit ettiğini vurgulayan yetkili, sözkonusu yönetimin hiçbir yasal, insani, etik kural ya da ilke gözetmeksizin bölgedeki çıkarlarına ulaşmak için terörist örgütlerin öldürme ve tasfiye gibi yöntemlerinin aynısını izlediğini gösterdiğini vurguladı.