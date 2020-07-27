Suriye ordusuna bağlı özel kuvvetlerden İdlib ve Lazkiye'deki cihatçı mevzilerine taarruz

İdlib’in güney kırsalına yerleşen Suriye ordusuna bağlı özel kuvvetler, iki gün içinde ikinci kez İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki cihatçılara karşı topçu atışı ve füzelerle taarruz başlattı.

Al Masdar'ın haberine göre taarruzda Heyet Tahrir’uş Şam, Türkistan İslam Partisi ve AKP destekli ÖSO’ya ait mevziler hedef alındı.

Suriye ordusunun Lazkiye Vilayeti’nde de cihatçıların savunma mevzilerine füze saldırısı düzenlediği belirtildi. Ordunun Kabani ile Cisr el Şuğur arasında cihatçıların tedarik hattını hedef aldığı bildirildi.