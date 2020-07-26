Suriye Ordusu İdlib'e takviye yapıyor

Bu hafta Suriye Arap Ordusu'ndan büyük bir takviye konvoyunu İdlib'in güney kırsalına doğru harekete geçirdi.

5 Mart'ta Moskova'da kurulan ateşkes anlaşmasının çöküşüyle ​​birlikte İdlib'de yeni bir askeri operasyonla ilgili bu hafta yeni haberler ortaya çıktı.

Suriye Ordusu saldırısının şu anda ordu ve cihatçılar arasında günlük çatışmaların bulunduğu Cebel Zaviya bölgesini hedef alacağı bildiriliyor.

Cebel Zaviya bölgesi Suriye'deki cihatçı isyancılar için son büyük kalelerden biri; eğer Suriye Ordusu'nun eline geçerse 2015 yılının Nisan ayında şehri kaybettiklerinden bu yana ilk kez İdlib Valiliği'nin idari başkentine Suriye Ordusu çarpıcı bir mesafe katetmiş olacak.