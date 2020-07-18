Suriye medyası: Hama’da hava savunması İHA’ların saldırısını püskürttü

Suriye’de yayın yapan El Ahbar televizyonu, Hama’daki Selamiye kentinin yakınında hava savunma sistemlerinin insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı püskürttüğünü duyurdu.

Kanalın kendi muhabirine atıfla yayınladığı habere göre Hama vilayetinde yer alan Selamiye kentinin yakınında hava savunma sistemleri, insansız hava araçları (İHA) ile yapılan saldırıyı püskürttü.

Perşembe akşamı Suriye resmi haber ajansı SANA, kimliği belirsiz İHA’ların yine Selimiye’ye yönelik saldırı düzenlediklerini, bu hava araçlarının da Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüklerini bildirmişti.

“Selamiye kentinde patlama sesleri duyuluyor, bu hava savunma sistemlerinin İHA’lara ateş açmasının sonucu” denilen haberde, İHA’ların menşei ya da kalkış yaptıkları yer konusunda ise bilgi aktarılmadı.