Suriye-Katar uçuşları dokuz yılın ardından tekrar başlıyor

Suriye Ulaştırma Bakanlığı Pazartesi günü Facebook sayfasında Katar ile diplomatik ilişki olmamasına rağmen iki ülke arasında uçuşların tekrar başlayacağını duyurdu.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı, "Şam'dan Doha'ya Suriye Havayolları ile hafta iki defa, çift yönlü uçuş gerçekleşecek" dedi.

Covid-19 pandemisi, son aylarda uçuş talebinde bir düşüş yarattı ve bu durum, Şam'ın başkente gidiş-dönüş güzergah sayısını sınırlandırmasıyla sonuçlandı.

Ancak şu an itibariyle Suriye Havayolları, BAE, Mısır, Sudan ve Lübnan'a haftalık uçuşlar düzenlemeye devam ediyor.

Katar, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesen ilk ülkelerden biriydi.

Ayrıca Katar, Suriye'deki cihatçı gruplarının en büyük fon sağlayıcılarından biri oldu ve bu durum Şam'ın Doha'yı terörizmi finanse etmekle suçlamasına neden oldu.