Suriye ile Küba arasında ekonomik ilişkileri güçlendirme görüşmeleri

Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Kabrisas, Suriye’nin Küba Büyükelçisi Dr. İdris Meyya ile, Suriye ile Küba arasındaki ilişkileri özellikle ekonomik alanda güçlendirme yollarını görüştü.

SANA'nın haberine göre görüşmede Kaprisas, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi gereğini vurgulayarak ülkesinin Suriye’yi destekleyen tutumunu yineledi.

Büyükelçi Meyya ise, Küba ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki ikili işbirliğiyle ilgili bir sunum yaptı.

Dr. Meyya ayrıca, ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriye’ye uyguladığı tek taraflı zorlayıcı ekonomik yaptırımlardan kaynaklanan zorluklar ışığında, Suriye sahasında, özellikle ekonomik alanda son gelişmeler hakkında Küba tarafına bilgi verdi.

Toplantıya Küba’daki Suriye Büyükelçiliğindeki Diplomatik ataşe Arij Süleyman, Küba tarafında ise Küba Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Orta Doğu Bölümü Başkanı Hector Ikarza ve Biocopa Pharma İlaç Şirketi Başkanı Eduardo Martins da katıldı.