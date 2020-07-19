Suriye halkı sandık başında

Suriya Arap Haber Ajansı (SANA), Halk Meclisi seçimleri için sandıkların kurulduğunu ve oy verme işleminin başladığını açıkladı.

Seçim Yasası’na göre, ülkede oy verme işlemi sabah 07.00’de başlıyor ve sandıklar akşam 19.00’a kadar açık kalıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun karar vermesi halinde oy verme işlemi en fazla beş saat uzatılabiliyor.

Suriyeliler, 7 bin 277 oy kullanma merkezinde bin 656 aday arasından 250 Halk Meclisi üyesini belirlemek için oy kullanacak. Adaylar arasında 200 kadın bulunuyor.

En son 2016 yılında gerçekleştirilen Halk Meclisi seçimleri daha önce Covid-19 pandemisi ve ekonomik kriz nedeniyle iki kez ertelenmişti.