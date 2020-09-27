Suriye Dışişleri Bakanı: ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki varlığı işgaldir, işgale karşı gerekli olan yapılacak

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkedeki ABD ve Türkiye’nin askeri varlığının gayri meşru olduğunu ve işgal anlamına geldiğini söyledi. Muallim işgale karşı uluslararası hukukun güvence altına aldığı tüm araçlarla hiçbir çabayı sarf etmekten kaçınmayacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 75. oturumuna hitaben video aracılığıyla yaptığı konuşmada Muallim, Türkiye’nin Suriye'de El Nusra'yı desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi. Muallim ayrıca ABD’nin Sezar yaptırımlarıyla “George Floyd’u boğduğu gibi” Suriye halkını da boğmayı amaçladığını dile getirdi.

ABD’nin Suriye’ye yönelik Sezar yaptırımlarının Suriye halkını hedef aldığını belirten Muallim, bu yaptırımların ABD’de George Floyd’un boğularak öldürülmesini ve İsrail’in Filistin halkını boğmasını hatırlattığını söyledi.

Yaptırımlara karşı ülkelere ‘birleşik cephe’ çağrısı

Muallim, tek taraflı yaptırımların açık bir biçimde uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylerken, aynı zamanda bu yaptırımlardan etkilenen tüm ülkelere birleşik bir cephe kurma ve yaptırımların Suriye halkına olan etkilerini hafifletme çağrısında bulunduklarını da belirtti.

'Türkiye Suriye'de teröre destek vermeyi sürdürüyor'

Türkiye’nin Suriye’de ve bölgede "terörizmi destekleyen" ülkelerden biri olduğunu savunan Muallim “ABD ve Türk güçlerinin Suriye topraklarındaki gayri meşru varlığı işgaldir ve Suriye bu işgali sona erdirmek için uluslararası hukukun güvenceye aldığı tüm araçlarla gerekeni yapmaktan kaçınmayacaktır” dedi.

Muallim Türkiye’yi “on binlerce yabancı teröristin ülkeye girişini kolaylaştırmak, hâlâ El Nusra Cephesi ve diğer terör örgütlerine tüm biçimleriyle destek vermek, Haseke’de 2 milyon sivile Türkleştirme ve zorla yerinden etme politikası uygulamak, çevre kasabaların suyunu kesmek”le suçladı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin ülkenin birliğine, halkına karşı komplo içinde olduğunu ve kaynaklarını yağmaladığını söyleyen Muallim, Şam’ın siyasi çözüm konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağını da sözlerine ekledi.

Cenevre’deki toplantılara, Moskova’daki istişarelere ve Astana toplantılarına katıldıklarını dile getiren Muallim, Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Konferansı’nın sonuçlarına olumlu yaklaştıklarını ve Anayasa Komitesi’nin ancak dış müdahale olmaksızın başarıya ulaşabileceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, İsrail işgali altındaki Golan’ın hâlâ Suriye toprağı olduğunu dile getirdi.

Suriye’nin Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkına desteğinde kararlı olduğunu belirten Muallim, ABD yaptırımlarına karşı İran’a da destek mesajı verdi.

