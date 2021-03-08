Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.
Al Mayadeen'in aktardığına göre, Esad çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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soL - Arşiv / Çeviri: Eren Karaca
Dış Haberler
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad koronavirüse yakalandı
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüse yakalandıkları ve şu an sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Dış Haberler
Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.
Al Mayadeen'in aktardığına göre, Esad çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.