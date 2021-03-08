Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad koronavirüse yakalandı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüse yakalandıkları ve şu an sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.

Al Mayadeen'in aktardığına göre, Esad çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.