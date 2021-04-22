Suriye BM'yi İsrail'in saldırısını kınamaya çağırdı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'i (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in bugün Şam çevresine düzenlediği hava saldırısını kınamaya çağırdı.

İsrail'in güneyinde yer alan ve nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarında bir patlama meydana gelmişti. İsrail ordusu bölgenin Suriye topraklarından atılan bir karadan havaya füzeyle vurulduğunu öne sürerek Şam yakınlarına füze saldırısı düzenlemişti.

Suriye İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri üzerinden yapılan saldırıda birçok füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, saldırıda 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.