Suriye BM Temsilcisi: Türkiye, Suriye'de işgal uygulamaları yürütüyor

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi, işgal altındaki Golan bölgesinde halkın, İsrail makamlarının tarım arazilerine rüzgar türbinleri inşa etme kararına karşı düzenlediği kitlesel gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

SANA'da yer alan habere göre, Golan halkının yanında olduklarını ifade eden Caferi, artık karşılarındaki tek düşmanın İsrail olmadığını söyledi.

Açıklamasında Türkiye'yi hedef alan Caferi, "Suriye topraklarını işgal eden ve teröre destek veren Türkiye, İsrail ile aynı safta konumlanıyor" ifadelerini kullandı.

Caferi, "Türkiye, Suriye'de uluslararası hukuka aykırı işgal uygulamaları yürütüyor" diye ekledi.