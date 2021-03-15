Suriye: AB'nin Suriye'de akan kan ve acılarda sorumluluğu var

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Suriye'de akan kanda ve Suriye halkının çektiği acılarda sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Suriye’de 15 Mart 2011'de başlayan ve çatışmalara evrilen protestoların 10. yıldönümünde bir açıklama yapan Bakanlık, "AB, Suriye'yle ilgili yanıltıcı bilgiler ve gerçekle bağdaşmayan iddialarla dolu bir açıklama yayınlayarak Suriye'ye yönelik hasmane politikanın devam ettiğinin altını çizdi. AB'nin Suriye'yi hedef alan saldırganlığa terör örgütlerini destekleyerek ve ekonomik terör uygulayarak dahil olması, bu kuruluşu Suriyelilerin akan kanından ve çektiği acılardan sorumlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre bazı AB ülkelerinin "duygularını okşamaya devam eden sömürgecilik düşüncesinin geçmişte kaldığının" altını çizen Suriye Dışişleri Bakanlığı "Suriye'ye karşı on yıldır yürütülen adaletsiz savaş, AB'nin hasmane politikasını kınamak için bir gerekçe sunuyor" diye vurguladı.