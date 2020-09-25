Sürgün edildikleri TRT'ye ödülle döndüler...

2019 yılında TRT’de spiker, yapımcı, kameraman, muhabir, sesçi, ışıkçı, montajcı gibi kadrolarda çalışan 160 kişi “hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığı” gerekçesi ile başka kurumlara gönderildi.

Spiker Emine Leyla Özgür ile yapımcı Nurşin Gazi de bu kapsamda Ege Üniversitesine tayin edildiler.

Özgür ve Gazi, Ege Üniversitesi radyosunda öğrenciler ile birlikte yaptıkları radyo programıyla İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2019 Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Jüri özel ödülünü kazandılar.

Ege Üniversitesi Radyosunda yayınlanan “A Plus Güncel” programında, gezici diş kliniği ile 90 bin engelli çocuğa ulaşan Prof.Dr. Ertuğrul Sabah’ın katıldığı “Zorun Yolculuğu” bölümü ödüle layık görüldü.

Ege Üniversitesinden, Ecenur Göse, Taylan Eren, Kadir Islah, Recep Ata ödül alan diğer isimler oldu.

TRT’ye dönüş

Nurşin Gazi ve Emine Leyla Özgür istihdam fazlası personel olarak TRT’den sürgün edilmeleri üzerine olayı yargıya taşıdılar.

Yargı, atamanın haksız olduğuna karar vererek Gazi ve Özgür’ün atamasını iptal etti.

Gazi ve Özgür yargı kararıyla TRT deki görevlerine döndüler.