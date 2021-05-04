Sürekli sandığa çağrı yapan Kılıçdaroğlu'ndan 'YSK tamamen Saray'ın kontrolünde' açıklaması

AKP'den hesabın "sandıkta" sorulacağını söyleyen, birçok açıklamasında "sandık" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YSK'nın tamamen Saray'ın kontrolünde olduğunu, Erdoğan ne derse onu yapacağını söyledi.

Yeniçağ TV'den Orhan Uğuroğlu’nun konuğu olan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Anayasa'nın 101. Maddesi'ne göre Erdoğan iki kez aday olabilir. 2014 ve 2018'de iki kez seçildi. 2023'te seçim yapılacağını varsayalım, aday olamıyor" diyen Uğuroğlu'na "size göre" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, Uğuroğlu'nun "hukukçulara göre de" yanıtı üzerine şöyle konuştu:

"Peki buna kararı kim verecek, YSK. YSK'nın bağımsız bir iradesi var mı, yok. Aynı kişi tarafından aynı zarfa konulan 4 pusuladan birini geçersiz saydı, üçünü geçerli saydı. Bunu yapan seçim kurulu bağımsız, hukuktan yana bir karar alabilir mi? 51 kez seçime girse, 52. kez girebilir diye karar alır, adım gibi eminim bundan. Orası tamamen Saray'ın kontrolünde olan bir yer. Erdoğan ne derse onu yapacaktır. Bir iki tane vicdanlı var, onun dışındakilerin tamamının iradesi yoktur."

Uğuroğlu'nun anayasa hatırlatması üzerine ise Kılıçdaroğlu "Anayasa askıda zaten, hangi anayasa" dedi.