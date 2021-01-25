Şüpheli biçimde ölen 17 yaşındaki Z.C. cinsel saldırıdan polise şikayetçi olmuş

İstanbul Esenyurt’ta bir otelin 8. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Z.C.'nin daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurduğu ortaya çıktı.

İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki bir otelde sabaha karşı Z.C., kaldığı odanın balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Z.C. ile aynı odada bulunan 3'ü erkek 4 kişi ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan 4 kişinin Z.C.’nin intihar ettiğini ileri sürdüğü belirtildi. Z.C.’nin daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurduğu da ortaya çıktı.