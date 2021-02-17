Süper Lig'e sponsor takviyesi: Daha kurtaracak kim kaldı?

Spor Toto yeniden futbolun sponsorları arasında girdi. Kuruluş, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in sponsoru olurken, Süper Lig’in adı da sezon sonuna kadar “Spor Toto Süper Lig” olarak güncellendi. Haberin yayıncı kuruluş tarafından kamuoyuna açıklanması sonrasında Spor Toto yeniden Süper Lig’e sponsor olacak. Spor Toto kısa bir süre önce de 2017-2018 futbol sezonunun ikinci yarısında ve 2018-2019 sezonunun tamamında lige sponsor olmuştu.

Spor Toto imdat: Sıkışınca sponsor

Spor Toto’nun futbol liglerine dair iştahı yeni olmaktan uzak. 2010 senesinde çıkan haberlerde ihalenin ciddi bir kapışmaya sahne olduğu hatırlanacak olan isim sponsoru savaşlarında “kazanan” ilk kez Spor Toto olmuştu. O zamanlar 125 milyon dolar bedelle Turkcell ve Digiturk ile kapışan Spor Toto, Vodafone’un da araya girmesiyle kızışan süreçten kâr elde ederek çıkmıştı.

2018 yılında ise Türkiye liglerinin isim sponsorluğunu alan Spor Toto ile TFF arasındaki anlaşma dönemin TFF başkanı Yıldırım Demirören ile yine dönemin Spor Toto teşkilat başkanı, şimdiki spor bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanmıştı.

Spor Toto, şu ana kadar 2010-2011’den başlamak üzere ve en son 2018-2019 sezonunda olmak üzere 9 sezon boyunca futbol ligine isim sponsoru olmuştu. Bu anlamda Spor Toto futbola 10. kez sponsor olmuş olacak.

Arabulucu devlet: İhale meselesi nasıl çözümlendi?

Kısa bir süre önceye kadar TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki kriz, Spor Toto’nun devreye girmesiyle bağlanmış oldu. Ancak eklemek gerekiyor ki Spor Toto, sürece dışşsal bir güç olarak dahil olmadı. Bu üçlü arasında eksikliği hissedilen “devlet”, bu şekilde araya girerek uzun zamandır süregelen kriz ve gerilimi parasal bir kaynak ayırarak başka bir zamana devretmiş oluyor. Aslında sürecin başından beri takip eden devletin, ‘arabuluculuk’ yaptığı söylenebilir.

Ajansspor’dan Erdal Cömert’in haberine göre, TFF ile Digitürk arasında daha önce yapılan 2 milyar 650 milyon liralık anlaşma, bu paranın 350 milyon lirasının isim sponsorluğu ile sağlanması meselesi nedeniyle anlaşmazlığa sürüklenmişti.

Spor Toto’nun devreye girmesinin anlamı da tam burada düğümlendi. Bu sayede yayıncı kuruluştan daha çok para çıkmayacak ve anlaşmazlığın nedeni olan 350 milyon liralık açık Spor Toto tarafından kapatılacak.

Bunların yanı sıra önümüzdeki senenin yayın ihalesi için adaylığını açıklayan, S Sport, Radyo Spor vb. gibi medya kuruluşları ile portal ve bahis şirketi sahibi patron Sadettin Saran da “Saran Grup” adı altında yarışacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yeni futbol sezonu için açılacak ihale için farklı bir yol izleyeceklerinin sinyalini vermiş ve başka bir model ile bir çok firmanın içinde olduğun bir yapı düşündüklerini belirtmişti.

Can simidi modeli devam edecek mi?

Futbolun içerisinde olduğu çoklu ekonomik kriz, özellikle kulüplerin belini bükerken yayıncı kuruluşun dayatmaları uzun zamandır devam ediyordu. Ancak sorun şirketokratik bir futbol modelinin tam anlamıyla futbolu esir almasında yatıyor. Bağımlılık ilişkileri, yayıncı kuruluş lehine devam eden temerküz ve pandemik koşulların getirdiği yeni ekonomik yükler göz önüne alındığında yıllardır süregelen ‘kurtarıcı devlet’ ve Spor Toto sponsorluğu ritüelinin sonuna varmak zor görünüyor.

Özellikle Katar sermayesi ile olan akrabalık ilişkileri ve yayıncı kuruluşla olan sıkı temas, devletin de araçlarını sürekli seferber etmeye mecbur ediyor.

Ancak kuşku yok ki, geçici çözümler devam ettiği müddetçe yeni sorunların önü de açılmış olacak; bağımlılıkların adresi değişse de ilişkiler baki kalacak.

