Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinde yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ise "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Yukatel Denizlispor Kulübü idarecileri Ozan Katrancı ile Kaan Şanlıkan "hakaret", Trabzonspor Kulübü İdarecisi Ömer Sağıroğlu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve Fatih Karagümrük Kulübü İdarecisi Yunus Yıldız da "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle disipline gönderildi.

Ayrıca Kasımpaşa futbolcusu Anıl Koç ise "kural dışı hareket"i nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.