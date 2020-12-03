Süper Lig'de yayın krizi büyüyor: Olağanüstü toplantı kararı

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ile kulüpler arasındaki kriz sürüyor.

İki yıldır yaptığı ödemelerde indirime giden yayıncı kuruluş, pandemi gerekçesiyle kulüplere yapması gereken ödemeleri yapmıyor.

Hürriyet'ten Tahir Kum'un haberine göre, TFF'nin "yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı" açıklamasının üzerinden üç hafta geçmesine rağmen hiçbir çözüm bulunamadı.

Kum, yazısında gelinen duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ama hala ortada anlaşma filan yok. Ne var? Sadece “Bari aldığınız kredilerin faizlerini ödeyin!” dercesine kulüp başına 5-10 milyon TL düşecek şekilde (büyükler hariç) gönderilen 200 milyon TL’lik cep harçlığı var. Beklenenin 3’te biri. Çünkü sözleşme “Yayıncı o yıl ödeyeceği paranın yüzde 25’ini peşin, kalanı 9 eşit taksitle her ay en geç 21’ine kadar öder” der. Haliyle bizimkiler de bunu talep eder. Gelen cevap şok edicidir: “Pandemi malum. Lig oynanmayabilir. Onun için ödemeleri ancak hafta hafta maçlar oynandıkça yapacağız.”

Buna benzer 6-7 madde sonunda TFF cephesi “Yetkili olsak da böyle bir şartnameyi kabul edemeyiz” diyerek masadan kalkar ve topu kulüplere atar. Kulüpler şartları görünce adeta şoke olur. Kulüp başkanlarının whatsapp grubundan millet ağzına geleni yazar. Yayıncının geçen sezona ait pandemi zararı olarak bu yıl keseceği 135 milyon TL (yarısı) için “Bizimle ne ilgisi var” diyen 3 yeni takım da haklı olarak isyanda. Enteresan olan bir şey de 2 yıldır indirim alan yayıncının şartlarından birinin “Sözleşmenin 2 yıl daha otomatik uzaması” olması.