Süper Lig'de 'şike' tartışması: Erzurumspor kadro dışı bıraktı, Kayserispor'dan yanıt geldi

Erzurumspor'da, Kayserispor'dan kiralanan Ackah, sarı-kırmızılı kulüple yapılan maçta kırmızı kart gördü. Erzurumspor, futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğini açıkladı, Kayserispor'dan yanıt geldi.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 24’üncü haftasında BB Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada, Kayserispor'dan kiralanan Erzurumsporlu futbolcu Yaw Ackah'ın karşılaşmanın 35. dakikasında kırmızı kart görmesi iki kulüp arasında gerilime neden oldu.

Erzurumspor, yaşananların ardından bir açıklama yaparak, Ackah'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını ve sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Erzurumspor'un yaptığı açıklama şöyle:

Kayserispor'dan yanıt: 

Yaşanan gelişmeler üzerine Hes Kablo Kayserispor da konu ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. Erzurumspor'un açıklamasının "tamamen akıl tutulması" olarak nitelendirildiği açıklamada, konuya ilişkin hukuki süreç başlatılacağı belirtildi

Açıklama şöyle:

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