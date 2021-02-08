Süper Lig'de 'şike' tartışması: Erzurumspor kadro dışı bıraktı, Kayserispor'dan yanıt geldi

Süper Lig’in 24’üncü haftasında BB Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada, Kayserispor'dan kiralanan Erzurumsporlu futbolcu Yaw Ackah'ın karşılaşmanın 35. dakikasında kırmızı kart görmesi iki kulüp arasında gerilime neden oldu.

Erzurumspor, yaşananların ardından bir açıklama yaparak, Ackah'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını ve sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Erzurumspor'un yaptığı açıklama şöyle:

Kayserispor'dan yanıt:

Yaşanan gelişmeler üzerine Hes Kablo Kayserispor da konu ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. Erzurumspor'un açıklamasının "tamamen akıl tutulması" olarak nitelendirildiği açıklamada, konuya ilişkin hukuki süreç başlatılacağı belirtildi

Açıklama şöyle: