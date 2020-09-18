Süper Lig'de koronavirüs krizi: Çok sayıda futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'la oynayacak olan Antalyaspor'da çok sayıda oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle, kafile İstanbul'a gelemedi.

TRT'de yer alan habere göre, oyunculara, ikinci test yapılıyor.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünün ikinci testi yapılan kırmızı beyazlı kafilenin sonuçları beklemeye başladığı belirtildi. Tedbir amacıyla tesislere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Futbolcular, teknik heyet ve idari kadronun ardından tesislerde görevli personele de koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.