Süper Lig'de korona krizi: 55 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig'de koronavirüs salgını tüm kulüpleri sarmış durumda.

Hafta boyunca birçok kulüpten yeni vaka açıklamaları gelirken, son olarak Göztepe toplam 6 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Dün Kasımpaşa tarafından yapılan açıklamada ise 7 futbolcunun koronavirüse yakalandığı dile getirilmişti.

Vaka bildirimi yapan bir diğer takım olan Galatasaray toplam 5 futbolcuda vaka görüldüğünü duyurmuş, aynı şekilde Beşiktaş'ta da toplam vaka sayısının 5 olduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe ise bu hafta 2 koronavirüs vakası bildirmiş durumda.

Diğer kulüplerden de vaka bildirimleri gelirken, toplam vaka sayısının 55'e ulaştığı öğrenildi.