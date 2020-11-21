Süper Lig'de korona krizi: 55 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig'de yeni hafta bugün oynanacak maçlarla başlayacak ancak birçok kulüp koronavirüs vakası açıklaması yapmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi

Süper Lig'de koronavirüs salgını tüm kulüpleri sarmış durumda.

Hafta boyunca birçok kulüpten yeni vaka açıklamaları gelirken, son olarak Göztepe toplam 6 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Dün Kasımpaşa tarafından yapılan açıklamada ise 7 futbolcunun koronavirüse yakalandığı dile getirilmişti.

Vaka bildirimi yapan bir diğer takım olan Galatasaray toplam 5 futbolcuda vaka görüldüğünü duyurmuş, aynı şekilde Beşiktaş'ta da toplam vaka sayısının 5 olduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe ise bu hafta 2 koronavirüs vakası bildirmiş durumda.

Diğer kulüplerden de vaka bildirimleri gelirken, toplam vaka sayısının 55'e ulaştığı öğrenildi.

Haber

Yeni futbol darbesi: Covid-19 olduğu için yenik sayılmak