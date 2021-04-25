Süper Lig kulübünde yasa dışı bahis iddiası

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in illegal bahis sitesinden Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı için yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gaziantep FK, bu iddialar üzerine BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'i almadı.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de üç futbolcunun kadro dışı bırakıldığını doğrularken ''Bize de bir takım duyumlar geldi, kadro dışı bırakıp savunma istedik. Savunmaları gelince karar vereceğiz'' dedi.