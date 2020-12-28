Süper Lig ekibine transfer yasağı

Süper Lig ekibi Ankaragücü’ne transfer yasağı getirildiği açıklandı.

Anakaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemden kalan iki dosyanın ihtar süreleri dolmak üzere. Birkaç gün içerisinde transfer yasağı konu olacak" dedi.

Aspor'da konuşan Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönemden kalan iki dosyanın ihtar süreleri dolmak üzere. Birkaç gün içerisinde transfer yasağı konu olacak. Yönetimde üçüncü transfer dönemim, üçüncü kez transfer yasağı geliyor. Çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladık, bu stresten dolayı. 39 tane dosyayı hallettik. 2-3 günümüz var, ödeme için. Futbol ekonomisi durma noktasına geldi.

Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Bu dosyayı bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Çözmeye çalışıyoruz. Ocak ayında transfer yapmak istiyoruz. Maalesef 5-6 tane daha dosya var. Yaşanan şartlardan dolayı kaynak bulmak zor. Geçen sene yaşadıklarımızı yeniden yaşamak istemiyoruz."