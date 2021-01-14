Sunucu Sevim Gözay yaşamını yitirdi

Kültür, yaşam ve medya alanlarında çalışmalarıyla bilinen, çeşitli kanallarda yönetmenlik ve sunuculuk yapan 48 yaşındaki Sevim Gözay, bu sabah İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Gözay bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu.