Sunucu Sevim Gözay yaşamını yitirdi

Kültür, yaşam ve medya alanlarında çalışmalarıyla bilinen, çeşitli kanallarda yönetmenlik ve sunuculuk yapan 48 yaşındaki Sevim Gözay, bu sabah İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Gözay bir süredir lenf kanseri tedavisi görüyordu.
Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk yapan Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne lâyık görülmüştü.