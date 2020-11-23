SunExpress uçaklarında sosyal mesafe satıyor

Pandeminin başında tüm uçuşların durdurulmasının ardından vakaların nispeten azalmasıyla normale dönüş zamanında uçaklardaki orta koltukların tedbir gereği boş bırakılması gündeme gelmiş, ardından tedbir listeden çıkarılmıştı.

THY ve Lufthansa’nın ortak sahibi olduğu SunExpress havayolu bu durumu fırsata çevirerek, uçak içinde sosyal mesafeyi parayla satmaya başladı.

Şirket dış hat uçuşlarında 39,99 Euro’dan ve iç hat uçuşlarında ise 59,99 TL’den başlayan fiyatlarla yandaki orta koltuk satışı yapıyor. Orta koltuk rezervasyonu için 3 gün önceden şirketi aramak gerekiyor.