Sunday Times: Hizbullah, 'yeni IRA' ile ilişki geliştiriyor

İngiltere merkezli Sunday Times, İngiliz istihbaratının, Hizbullah ile yeni IRA arasında bir ittifak kurulmuş olabileceği sonucuna vardığını bildirdi.

Hizbullah'ın IRA'ya para ve silah desteği sağlayabileceğini kaydeden gazete, değerlendirmenin MI5'e bağlı bir casus tarafından toplanan delillere dayandığını öne sürdü.

Hizbullah'tan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Legal kanadı Sinn Fein da dahil olmak üzere IRA'nın, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle (FKÖ) köklü bağları bulunuyor.

İngiltere, geçen yıl Hizbullah'ı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine almış ve ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı.