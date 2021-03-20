Sümeyye Erdoğan'ın yöneticisi olduğu KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Daha önce İstanbul Sözleşmesi'ne destek açıklamasıyla gündeme gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sözleşmeden çıkılmasına ilişkin açıklamada bulundu.
"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: