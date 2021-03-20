Sümeyye Erdoğan'ın yöneticisi olduğu KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Daha önce İstanbul Sözleşmesi'ne destek açıklamasıyla gündeme gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sözleşmeden çıkılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi. Geldiğimiz noktada zemininden koparılmış ve toplumsal bir gerilim öznesi haline dönüştürülmüş durumda. Verilen fesih kararını da bu gerilimin bir neticesi olarak okuyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kadın ve Demokrasi Derneği olarak bu konudaki tercihimiz, Avrupa Konseyi’ne söz konusu tartışmaları bertaraf edecek bir yorum beyanı verilmesi yönündeydi.Nitekim şimdiye kadar hükümetin kadın hakları konusunda tüm ön açıcı ve destek politikalarıyla önemli kazanımlara imza atıldı.

KADEM olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da "Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet" sloganıyla genel kadın hakları mücadelesinde kazanımlarımızın ısrarlı takipçisi olacağız.

Şiddetle mücadele noktasında 6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."