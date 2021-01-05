Sümer Holding 30 milyondan fazla zarar etti

Sayıştay 2019 yılı denetim raporuna göre, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında kurulan Sümerbank’ı da bünyesinde barındıran Sümer Holding 30 milyon 441 bin 115 TL zarar ettiğini tespit etti. İncelemede 42 çalışanın ücret ve özlük haklarının holdingde olmasına karşın uzun süredir geçici görevli olarak istihdam edildiği de ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Meclis KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz “Bu durum kuruma zarar olarak yansımaktadır” diyerek raporu Meclis'e sundu.

Raporda, “Yapılan incelemelerde; holding personelinden biri, 05.02.2004, biri 11.01.2000, biri de 21.07.2016 tarihinden itibaren olmak üzere üç personelin Başbakanlık’ta, birinin 02.08.2017 tarihinden bu yana Maliye Bakanlığı’nda, biri 20.02.2012 tarihinden biri de 29.12.2016 tarihinden itibaren olmak üzere iki personelin TBMM’de, 36 personelin de bazılarının 2004-2005-2006 yıllarından başlamak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda olmak üzere 42 personelin ücret ve özlük hakları holding tarafından karşılanmak kaydıyla, uzun süredir geçici görevli olarak istihdam ediliyor” denildi.

Daha önce de uyarı yapılmış

Masrafları holding tarafından karşılanan çalışanların durumunun yeniden değerlendirilmesi istenen raporda, gerekirse çalıştıkları yere naklinin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması önerildi.

Sayıştay, 2018 yılı denetim raporu çerçevesinde yapılan incelemelerde de 39 çalışanın da aynı duruma olduğunu anımsattı.