Sümela Manastırı’nda korkunç tahribat

Tarihi manastırda birçok freskin suratları parçalanmış iken, birçoğu da üzerine yazılan isimler yüzünden artık görünmez halde.

Arkeofili’den Erman Ertuğrul’un haberine göre, Trabzon’un Maçka ilçesinde, Karadağ eteklerinde yer alan tarihi Sümela Manastırı, 2015 yılında restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı. Manastırın 1 yıl süre ile geçici olarak ziyarete kapatılacağı belirtilmişti, ancak restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yapıldığı manastır, yaklaşık 5 yıl açılmadı.

Uzun restorasyon sürecinin ardından 28 Temmuz günü yeniden açılan Sümela Manastırı, insanlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Ancak kuruluşu 13. yüzyıla uzanan manastırı ziyaret edenler, gördükleri tahribatı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Sümela Manastırı’nda bir insan boyunun yetişebildiği neredeyse bütün fresklerin suratlarının parçalandığını gördü. Ayrıca bazı freskler tamamen kazınmış iken, bazılarının üzerine isimler yazılmıştı.

Tarihi manastırda sadece tavandaki fresklerin suratlarının sağlam durduğu görüldü. Ancak yapılan tahribatın ne kadar yeni olduğu bilinmiyor. Manastırı gezen ziyaretçiler, birçok freskin tahrip edildiğini söylüyor.

Öte yandan bir Twitter kullanıcısı ise fresklerdeki tahribatı üstlenerek, “İtiraf ediyorum, bu kutlu görevi ben üstlendim.” şeklinde yorumlarda bulundu.

Denizden 1150, vadiden 300 metre yüksekteki bu Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi, şimdiki durumuyla varlığını 13. yüzyıldan itibaren sürdürüyor. 1204 tarihinde kurulan Trabzon Komnenosları Prensliği’nden III. Alexios (1349-1390) zamanında manastırın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmıştı.

Günümüzde Karadeniz Rumlarının en önemli hac yeri olan şifalı ayazmasıyla ünlü Sümela, her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.