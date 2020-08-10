Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin, 15 Ağustos'ta yapılacak

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları nedeniyle ara verilen Ortodoks ayini, 5 yıl sonra ilk kez 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos, salgın nedeniyle katılmayacak.

Haber Merkezi

Hıristiyan Ortodokslar, 88 yıl aradan sonra 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Sümela Manastırı'nda ayin yapıyordu. 

Ancak, 22 Eylül 2015'te manastır ziyarete kapatılıp restorasyona alınınca ayinler durmuştu.

Ortodoks Hıristiyanlar tarafından Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen 15 Ağustos'ta ayin, yeniden düzenlenecek.

Ayine bu yıl Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüs salgını nedeniyle katılamayacak. Ayini Bartholomeos'un görevlendirdiği üç yardımcısı yönetecek.

Yunanistan, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden az da olsa katılım bekleniyor. 