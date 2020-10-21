Süleyman Soylu'ya 'köpekli işkence' sorusu

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi'ndeki ev baskınında yapıldığı belirtilen "köpekli işkence"ye ilişkin soru önergesi verdi.

Önceki gün yaşanan ev baskına ilişkin bilgi verilen önergede, köpekli saldırıya maruz kalan Farıs-Hanım Türk çiftinin vücudunda çeşitli yaralanmalar oluştuğu ifade edildi.

Söz konusu önergede şöyle denildi:

20.10.2020 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde ikamet eden Farıs Türk-Hanım Türk çiftinin evi kolluk tarafından basılmıştır. Sabahın erken saatlerinde evin kapısına gelen kolluğun gürültüsüne uyanan Farıs Türk kolluk görevlilerine “kapıyı kırmamalarını, kendisinin kapıyı açacağını” belirtmesine rağmen kolluğun kapıyı kırarak içeri girdiği beyan edilmektedir. Kolluk güçlerinin içeri girer girmez köpek ile Farıs Tük’e saldırmaya başladığı, bu durum karşısında çiftin 7 yaşında olan çocuklarının şoka girip ağlamaya başladığı belirtilmiştir. Çocuklarının şoka girmesine ve yapılan işkenceye karşı tepki gösteren çiftin kolluk tarafından ayrı odalara alınıp işkenceye maruz bırakıldığı beyan edilmektedir. Farıs Türk ev içinde kolluğun hem köpekli saldırısına hem de kaba işkencesine maruz bırakılmıştır. Anne Hanım Türk ise ayrı bir odaya alındıktan sonra köpekli saldırıya ve kolluğun hakaretine maruz bırakılmıştır, Hanım Türk vücudunda köpek saldırısından kaynaklı yaralanmaların olduğunu belirtmiştir. Çifte ev içinde 2 saate aşkın kolluk tarafından işkence yapıldığı ve daha sonra Farıs Türk gözaltına alındığı belirtilmiştir. Son süreçlerde kolluk tarafından evlere yapılan baskınlarda ev sakinlerine işkenceler yapılmaktadır, bu yapılan işkenceler özellikle çocuklarda ciddi travmaların yaşanmasına neden olmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun kolluğun bu şekilde yurttaşlara işkence yapması asla kabul edilemez bir durumdur.

Bu bağlamda;