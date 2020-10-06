Süleyman Soylu'dan 'HDP operasyonu' açıklaması: Yüzlerce yıl geçti, Kerbela’yı unuttuk mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aradan altı yıl geçtikten sonra yapılan HDP'ye yönelik operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP'ye operasyon nedeniyle açılan geçmiş olsun telefonlarını hedef alan Soylu, "HDP’ye ‘37 kişiyi öldürdünüz. Daha fazla öldüreydiniz’ mi dediler? Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular. 29 adam öldürmeye tam teşebbüs için ‘Az yaptınız, biraz daha fazla yapsaydınız’ mı dediler” ifadesini kullanırken, aradan geçen altı yılın ardından gelen operasyona ilişkin ise “6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti Kerbela’yı unuttuk mu?” dedi.