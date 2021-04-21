Süleyman Soylu'dan CHP'li Engin Altay'a: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Adnan Menderes açıklamaları sonrası Süleyman Soylu'dan tehdit geldi.

Soylu, Altay'ı hedef alarak, "Tarih fukarası, cahil.. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.

Altay ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Menderes'in politikalarını eleştirerek şöyle demişti:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e."