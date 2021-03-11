'Süleyman Soylu istedi, görevden alındı'

AKP'nin 8 Mart'ta düzenlenen Kadın Kolları Kongresi'nde başkan değişmiş, uzun süredir bu görevi yürüten Lütfiye Selva Çam aday olmamış, Erdoğan'ın talebiyle Ayşe Keşir'in tek aday olarak seçime girdiği duyurulmuştu.

Milli Gazete bu seçimin arkasında Süleyman Soylu'nun olduğunu ve Lütfiye Selva Çam'ın yeniden başkan olmasını Soylu'nun engellediğini öne sürdü.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında sokağa çıkma yasağı kararını yasağa çok kısa bir süre kala duyuran ve marketlerde büyük bir yığılmaya neden olan Soylu büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından Soylu sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuş, daha sonra bu istifanın Erdoğan tarafından kabul edilmediği belirtilmişti.

Lütfiye Selva Çam bu süreçte Soylu'ya yönelik eleştirisiyle dikkat çekmiş, “Sn. Süleyman Soylu’yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkan&yetkileri kimin verdiğini,liderimiz [email protected] ’ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise, bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim!#RTErdogan” demişti.