Süleyman Soylu IŞİD üyelerine vatandaşlık verilmesini yalanlayamadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, 7 Nisan 2021 tarihinde FETÖ/PDY, IŞİD, PKK/KCK ve DHKP/C üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 365 kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları dondurmuştu. IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle 86 kişinin de malvarlığına yönelik dondurma kararı verilmişti.

Listede yer alan 8 yabancının isminin karşısında “Vatandaşlık TC” yazılarak, bunların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları belirtilmişti. Alican Uludağ, Ankara Gazetecisi sitesinde bu durumu “TC Vatandaşlığı verilen 8 kişi IŞİD’li çıktı” haberiyle duyurmuştu.

Haber üzerine uzun süre sessiz kalan İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde açıklama yapmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, “IŞİD terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir” demişti.

Ancak açıklamada malvarlığı dondurma kararında isimleri yer alan 8 kişiyle ilgili neden “Vatandaşlık TC” yazıldığına yanıt verilmedi.

Ünal Çeviköz’den 5 soru

Alican Uludağ bugünkü haberinde CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdiğini yazdı. Önergede, haber konusu olay anlatılarak, şu sorular yer aldı:

*Söz konusu kişiler hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiştir?

*Bu kişilere vatandaşlık verilmeden önce güvenlik soruşturması uygulanmış mıdır?

*IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilinen toplam kaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardır?

*Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan kişilerden terör örgütleri ile bağlantısı olduğu anlaşılan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin terör örgütlerine göre dağılımı nedir?

*IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilinen dernek ve vakıf sayısı kaçtır?

Soylu yalanlamadı

İçişleri Bakanı Soylu, önergeye 20 Nisan’da tek cümlelik bir yanıt verdi. Önergenin incelendiği belirtilen yazıda, “5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre iş ve işlemler yapılmaktadır. Gereğini bilgilerinize arz ederim” denildi.

Yani Süleyman Soylu, yanıtında 8 IŞİD’liye Türk Vatandaşlığı verildiği haberini yalanlamadı, “Bu kişilere vatandaşlık verilmemiştir” demedi. Böylece Bakan Soylu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün açıklamasını boşa düşürmüş oldu. Ayrıca Soylu’nun diğer soruları da yanıtsız bırakması dikkat çekti.