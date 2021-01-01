Süleyman Soylu İdlib'e gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde "AFAD koordinasyonunda" yaptırılan briket evleri ziyaret etti.

Soylu'ya İdlib ziyaretinde eşlik eden heyette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AKP Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Türk Kızılay ekibi yer aldı.

AA'nın haberine göre İdlib'de "AFAD koordinasyonunda" yaptırılan briket evlerde yaşayanları ziyaret eden Soylu, onlara Erdoğan'ın selamını da iletti. Yapımı devam eden briket evleri inceleyen Soylu, yetkililerden inşa süreciyle ilgili bilgi aldı.