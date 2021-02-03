Süleyman Soylu: FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Haber Global'de yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklama gündem oldu.

"15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakır mı?" diye soran Soylu, "FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u Candaş Bey? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, bizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit" ifadesini kullandı.

Sunucunun “15 Temmuz’u FETÖ yapmadı ne demek?” sorusu üzerine şöyle bir diyalog yaşandı:

Soylu: FETÖ mü yaptı sadece diyorum.

Işık: Harici destekçilerini mi söylüyorsunuz?

Soylu, Söyledim canım, 24 saat içinde çıktım söyledim. ‘Nerede duruyor FETÖ?

Işık: Amerika’da

Soylu: Bitti. Beş bilinmeyenli bir denklem değil, yüksek matematik bilmeye gerek yok.