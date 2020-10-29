Şule Çet Parkı açıldı

Ankara Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde açılan parka öldürülen tüm kadınların anısına Şule Çet’in adı verildi. Açılışa Şule Çet'in babası İsmail Çet ve kardeşi Şenol Çet de katıldı.

Açılışta konuşan Şule Çet'in babası İsmail Çet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kızının adını yaşatmak için verdiği sözü tuttuğunu belirtti.

Mansur Yavaş'a ve parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden İsmail Çet, kadın cinayetlerinin durmasını istediğini, kadınlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların az olduğunu söyledi.

Ankara Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde, Şule Çet parkının açılışı yapıldı.



Öldürülen tüm kadınların anısına, parka Şule Çet’in adı verildi. pic.twitter.com/MWdCMowiDV — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) October 29, 2020

Şule Çet'in kardeşi Şenol Çet ise kardeşinin adının verildiği parkın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet, 2019 yılında patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülmüştü.



4 Aralık 2019'da sonuçlanan davada sanık Çağatay Aksu "bir suçu gizlemek", "delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Berk Akand ise, "cinayete yardım"dan 12 yıl 6 ay, "tecavüze yardım"dan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın sonucunda katillerin üst sınırdan ceza almaması üzerine Şule Çet’in ailesinin avukatları, sanık Çağatay Aksu'ya indirim uygulanmadan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, Berk Akand’a da üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğini belirterek istinaf yoluna başvurmuştu. Katillerin avukatları da maddi delil olmadan sanıkların cezalandırıldığı iddiasıyla kararı istinafa taşıdı.