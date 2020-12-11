'Şule Çet intihar etmedi' raporunu hazırlayan bilirkişi ölü bulundu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Çankaya ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu.

Taner'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı.

İntihar ettiği iddia edilen Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Çet'in intihar edebileceğine dair herhangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtilmişti.