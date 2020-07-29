Şule Çet davasında tepki çeken raporu yazan doktora meslekten men cezası

Şule Çet davasında "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" diye rapor yazan Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın, Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay süreyle meslekten men edildi.

Gelişmeyi, Şule Çet davası avukatlarından Umur Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Avukat Umur Yıldırım, “Şule'nin davasında; ‘Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir’ şeklinde tıp bilimine, hukuka ve ahlaka aykırı mütalaa veren Dr. Mehmet Nuri Aydın'a Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edilmiştir” dedi.