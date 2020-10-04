Şule Aydın, Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Aydın sosyal medya hesabından "Memleketin onca derdi arasında küçük bir duyurum var... Her gün saat 13'te size merhaba dediğim Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İzleyen herkese teşekkür ederim" diye yazdı.

Memleketin onca derdi arasında küçük bir duyurum var...



Her gün saat 13'te size merhaba dediğim Halk TV ile yollarımız ayrıldı.



İzleyen herkese teşekkür ederim🌿 — Şule Aydın (@aydinsule1) October 4, 2020

Enver Aysever de iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Az önce @halktvcomtr yönetimi tarafından kurumla ilişkimin kesildiği tarafıma bildirildi. Görev yapan arkadaşlara başarı dilerim. İzleyici dostlarıma teşekkür ederim” demişti.