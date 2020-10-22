Şükrü Şengül'e beraat veren hakimler hakkında suç duyurusu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde dün görülen duruşmada geçen yıl kızına cinsel istismarda bulunduğunu açığa çıkaran eşi Döndü Şengül’ü öldüren Şükrü Şengül, kızına “cinsel istismar”dan beraat etti.

Duruşmada yaşananlarla ilgili hakimler hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulacak.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, 2 üye hakim ile heyet başkanı hakkında hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını hem de HSK’ye şikayette bulunacaklarını söyledi.

Mağdur çocuk katilin olduğu salonda ifadeye zorlandı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erden

Erden duruşmada mağdur çocuğun annesinin katili ve kendisine cinsel istismarda bulunan adamın olduğu salonda ifade vermeye zorlandığını dile getirdi. Normalde cinsel istismar mağduru çocuğun duruşma salonuna yanında sosyal hizmet uzmanı bulunarak ayrı bir odadan bağlanması gerekiyor. Ancak sosyal hizmet uzmanının uyarısına rağmen mahkeme heyeti çocuğu duruşma salonunda ifade vermeye zorladı.

Ankara Üniversitesi’nin hazırladığı, çocuğun uğradığı cinsel istismar nedeniyle travma yaşadığı ve intihara eğilimli olduğuna ilişkin raporuna dikkat çeken Erden, hakimlerin buna rağmen çocuğa duruşma salonunda onlarca kişi önünde uğradığı istismara dair sorular sorduğunu söyledi.

Hakim: Bu adamı niye bu kadar suçluyorsunuz?

Duruşmada yasak olmasına rağmen bir hakimin görüş bildirdiğini de açıklayan Erden hakimin mağdur çocuğun önünde sanık hakkında “Bu adamı niye bu kadar suçluyorsunuz? Bu da insan. Biz kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu biliyoruz” gibi ifadeler kullandığını söyledi.

Erden mahkeme heyeti hakkında hem görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını hem de HSK’ye şikayette bulunacaklarını açıkladı.

'Bekaret ölçüt değil!'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de dünkü duruşmada verilen karar sonrası dosyanın peşini bırakmayacaklarını belirterek bir açıklama yaptı. Derneğin açıklamasında beraat kararının önceden verildiğinin açık olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Döndü Şengül, eşi tarafından 2019 yılının başında Ankara’da öldürüldü. Öldürülmeden önce de Döndü, yıllarca ağır bir şekilde eşinden şiddet görmüş fakat her defasında çektiği yoksulluk ve çaresizlik nedeniyle açtığı boşanma davalarından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Döndü; 6 yaşındaki küçük kızı babasının cinsel istismarına uğradığını ifade ettiğinde istimarcı babadan şikayetçi oldu ve çocuklarını alarak evden ayrıldı.

İstismarcı baba, atılı suç tutuklama gerektirirken ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı ve bunu takip eden birkaç gün içinde Döndü’yü öldürdü. Döndü, kızını istismar eden erkeği şikayet ettiği için öldürüldü.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği hem cinayet hem de istismar dosyasını üstlendi ve sanığın yerel mahkemede eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet; çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan da 30 yıl hapis cezası almasını sağladı.

21 Ekim 2020 tarihinde istismar dosyasının İstinaf Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mağdur küçük ifadesi alınmış olmasına rağmen tekrar ifadeye zorlandı. Üst Mahkeme, yerel mahkemenin istismar suçu nedeniyle hükmettiği 30 yıllık hapis cezasını bozarak sanığın atılı suçtan BERAATİNE HÜKMETTİ. TEMEL GEREKÇE İSE ÇOCUĞUN BEKARETİNİN BOZULMAMASI.

* Çocuğun cinsel istismarı çocuğa yönelik her tür cinsel eylem, söz ve davranışı içeren bir suçtur. Bekaret bir ölçüt değildir.

* Çocuğun İstinaf duruşmasında ifadeye zorlanması travmatize edicidir ve hukuka aykırıdır.

* Üye hakim ihsas-ı reyde bulunmuş ve sanığın suçsuz olduğu ve boşu boşuna suçlandığı yönündeki kanaatini duruşmada paylaşmıştır. Beraat kararının duruşmadan önce verildiği açıktır.

Dernek olarak dosyanın peşini bırakmayacağımızı; her tür itiraz yoluna başvuracağımızı ve heyet ile üye hakimler konusundaki şikayet haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuyla paylaşırız."