Şükrü Şengül'e beraat veren hakimler hakkında suç duyurusu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde dün görülen duruşmada geçen yıl kızına cinsel istismarda bulunduğunu açığa çıkaran eşi Döndü Şengül’ü öldüren Şükrü Şengül, kızına “cinsel istismar”dan beraat etti.
Duruşmada yaşananlarla ilgili hakimler hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulacak.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, 2 üye hakim ile heyet başkanı hakkında hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını hem de HSK’ye şikayette bulunacaklarını söyledi.
Mağdur çocuk katilin olduğu salonda ifadeye zorlandı
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey Erden
Erden duruşmada mağdur çocuğun annesinin katili ve kendisine cinsel istismarda bulunan adamın olduğu salonda ifade vermeye zorlandığını dile getirdi. Normalde cinsel istismar mağduru çocuğun duruşma salonuna yanında sosyal hizmet uzmanı bulunarak ayrı bir odadan bağlanması gerekiyor. Ancak sosyal hizmet uzmanının uyarısına rağmen mahkeme heyeti çocuğu duruşma salonunda ifade vermeye zorladı.
Ankara Üniversitesi’nin hazırladığı, çocuğun uğradığı cinsel istismar nedeniyle travma yaşadığı ve intihara eğilimli olduğuna ilişkin raporuna dikkat çeken Erden, hakimlerin buna rağmen çocuğa duruşma salonunda onlarca kişi önünde uğradığı istismara dair sorular sorduğunu söyledi.
Hakim: Bu adamı niye bu kadar suçluyorsunuz?
Duruşmada yasak olmasına rağmen bir hakimin görüş bildirdiğini de açıklayan Erden hakimin mağdur çocuğun önünde sanık hakkında “Bu adamı niye bu kadar suçluyorsunuz? Bu da insan. Biz kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu biliyoruz” gibi ifadeler kullandığını söyledi.
Erden mahkeme heyeti hakkında hem görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını hem de HSK’ye şikayette bulunacaklarını açıkladı.
'Bekaret ölçüt değil!'
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği de dünkü duruşmada verilen karar sonrası dosyanın peşini bırakmayacaklarını belirterek bir açıklama yaptı. Derneğin açıklamasında beraat kararının önceden verildiğinin açık olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: