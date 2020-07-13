Sudan’ın geçici hükümeti kadın sünneti yasağını onayladı

Sudan’da askeri darbeyle devrilen ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in ardından yönetime geçen geçici hükümetin Adalet Bakanı, ülkede yapılacak yeni değişikliklere dair Cumartesi günü bir açıklama yaptı.

Adalet bakanlığından yapılan açıklamada, kadın sünnetine dair üç ay önce kabul edilen ceza yasası değişikliklerinin onaylandığı söylendi.

Adalet bakanı, kadın sünnetinin artık bir suç olduğunu ve üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını açıkladı. Bakan, uygulamayı yapan doktorların veya sağlık çalışanlarının cezalandırılacağını ve ameliyatların yapıldığı hastanelerin, kliniklerin veya diğer yerlerin kapatılacağını da sözlerine ekledi.

Sudan'da 2015 yılında parlamentoda sünnet yasağı tasarısı tartışılmış, ancak eski cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından tartışma durdurulmuştu.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki her 10 kadından 9’u, uluslararası toplumun kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlali olarak tanımladığı kadın sünnetine maruz bırakıldı.

Cuma günü onaylanan bir dizi yasa değişikliği içerisinde, müslüman olmayan halk için alkol yasağının kalkması da bulunuyor. Sudan nüfusunun yüzde 3’ü müslüman olmayan halklardan oluşuyor. Müslüman halk içinse alkol yasağı devam ediyor.