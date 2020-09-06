Sudan'da laiklik bildirgesi imzalandı, İslami yönetim sona erdi

Sudan’da geçiş hükümeti, "din ve devletin ayrılığı" ilkesini kabul ederek 30 yıllık İslami yönetimi sona erdirdi.

Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü lideri Abdel-Aziz al-Hilu, Perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ilkeyi benimseyen bir bildirge imzaladı.

Euronews'ün aktardığına göre, belgede "Sudan'ın tüm vatandaşlarının haklarının güvence altına alındığı demokratik bir ülke haline gelmesi için anayasa, halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermesi gereken 'din ve devletin ayrılığı' ilkesine dayanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Anlaşma, hükümetin, devrik diktatör Ömer el Beşir yönetiminde başlayan iç savaşa son vermek için isyancı güçlerle bir barış anlaşması başlatmasından kısa bir süre sonra geldi. Ülkenin sınır eyaletlerinde Sudanlı askerlerle savaşan Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'deki iki fraksiyondan daha büyük olanı, seküler bir sistem sağlamayan herhangi bir anlaşmayı imzalamayı reddetmişti.

Sudan'da 76 yaşındaki Ömer el Beşir'in 30 yıllık iktidarı 2019 yılında başlayan kitlesel halk hareketlerinin ardından yapılan askeri bir darbeyle sona ermişti. Görevden uzaklaştırılan Beşir ardından cezaevine konulmuştu. Ülkesinde yolsuzluktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırılan devrik liderin daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edileceği açıklanmıştı.