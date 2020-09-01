Sudan'da geçiş hükümeti isyancı gruplarla anlaşma imzaladı

Sudan'da geçiş hükümeti, ülkedeki 5 isyancı grupla barış anlaşması imzaladı.

Ülkede Ömer Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinden sonra askeri ve sivil liderler tarafından kurulan geçiş hükümeti, 39 aylık görev süresinde başlıca hedeflerinin ülkedeki iç çatışmaları bitirmek olduğunu söylüyor.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da imzalanan anlaşma, isyancı gruplara siyasi temsiliyet ve yetki verilmesini, güvenlik güçlerine entegrasyon sağlanmasını, ekonomik ve toprak hakları verilmesini ve yurdundan edilmiş insanların dönme şansı verilmesini öngörüyor.

Anlaşmayı imzalayan gruplar arasında Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM), Minni Minawi liderliğindeki Sudan Özgürlük Ordusu (SLA) ve Malik Agar'ın liderliğindeki Sudan Halkların Kurtuluşu Hareketi-Kuzey (SPLM-N) bulunuyor.

Darfur'da 2000'lerin başında hükümet güçleri ve milislerle isyancılar arasında artan çatışmalar sonucunda 300 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 2,5 milyon kişi yurdundan edilmişti.