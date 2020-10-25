Sudan İsrail'le anlaşmayı doğruladı

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail'le "ilişkilerin normalleştirilmesi"ni kabul ettiğini ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yasama organının yetkisinde olduğunu açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın aktardığına göre Kameruddin "Normalleşme konusunda anlaştık, onay yasama organında. Normalleşme süreci, yasama meclisinin kurulması ile anayasal yapının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek" dedi.

Birçok kararın yürürlüğe girmesinin de ülkede henüz kurulmayan yasama meclisine bağlı olduğunu kaydeden Kameruddin, önemlü olanın İsrail ile normalleşme konusunda anlaşmaya varılması olduğunu savundu.

ABD'nin Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını da memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Bakan Kameruddin bu kararı "Sudan’ın uluslararası topluma yeniden entegre olmasının önünü açan, ekonominin toparlanmasına yardımcı olacak tarihi bir adım" diye niteledi.

