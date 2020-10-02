Sudan hükümeti isyancılarla anlaşma imzalayacak

Geçtiğimiz yıl Ömer Beşir’in halk gösterileri sonucunda devrilmesinin ardından işbaşına gelen geçici hükümetin öncelikleri arasında yer alan, yüzbinlerce insanın yaşamını yitirdiği çatışmanın sona erdirilmesinde nihai aşamaya gelindi. Sudan Hükümeti ve isyancıların Cumartesi günü Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da barış anlaşması imzalayacakları açıklandı.

Geçtiğimiz ayın sonunda taraflar on yıllardır süren çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde mutabık kaldıklarını duyurmuşlardı.

Sudan Barış Komisyonu Başkanı Süleyman Dabailo, AFP ajansına verdiği demeçte, ‘‘Bu tarihsel bir gün. Anlaşmanın imzalanmasının savaşı sonsuza kadar bitirmesini ve kalkınmaya giden yolu açmasını ümit ediyoruz’’ diye konuştu.

Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan bölgelerinden farklı isyancı gruplarının kurduğu Sudan Devrimci Cephesi (SDC) de kalıcı barış için umutlu olduklarını açıkladı. ‘‘Bugün devrimimizin ve eski rejime karşı verdiğimiz mücadelenin başarısını ilan ediyor’’ ifadesini kullanan SDC sözcüsü Usame Said, anlaşmanın krizin kökenlerini ortaddan kaldırıdığını ve demokrasiye giden yolu açtığını belirtti.

Savaşçılar hükümet güçlerine katılacak

Anlaşmanın hükümlerine göre SDC savaşçılarının tedricen hükümete bağlı güvenlik güçlerine entegre edilmesi öngörülüyor. Anlaşmada ayrıca toprak mülkiyeti, tazminatlar, iktidar paylaşımı ve mültecilerin geri dönüşü gibi çetrefilli meselelerin de yer alacağı kaydediliyor.

Ancak başta Darfur merkezli Sudan Kurtuluş Hareketi olmak üzere SDC dışında kalan bazı grupların barış anlaşmasını kabul etmediği ve hükümet güçlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Arapların hâkim olduğu İslamcı Beşir rejimine karşı ülkenin diğer etnik gruplarının verdiği mücadele, Sudan’ın kırsal bölgelerinde azınlıklardan gelen çiftçilerle, Hartum tarafından desteklenen ve hayvancılıkla geçinen Arap aşiretleri arasında etnik ve dini bir çatışmaya dönüşmüştü. Gerilim özellikle ülkenin petrol kaynaklarının dörtte üçüne sahip olan Güney Sudan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle 2011’de başlayan ekonomik krizin ardından daha da yükselmişti.

Darfur’daki iç savaş ardında 300 binden fazla ölü ve evinden edilmiş 2,5 milyon insan bırakmıştı.