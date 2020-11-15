'Suç pandemide değil bu düzende'

Türkiye Komünist Partisi Cihannüma Semt Evi pazar günü Beşiktaş'ta pandemi ve eğitim konulu bir Aydınlanma Semineri düzenledi. Eğitimcilerin ve Cihannüma sakinlerinin katıldığı tartışma toplantısı eğitim hakkının tarihiyle başladı. Konuyla ilgili sunum yapan bir öğretmen Cumhuriyet'in yaygınlaştırdığı eğitim hakkının ve diğer kazanımların ilerleyen yıllarda ve özellikle AKP döneminde nasıl tek tek tasfiye edildiğini anlattı.



Toplantıya katılan bir başka öğretmen ise pandemi döneminde eğitim konusundaki eşitsizliğin hızla derinleştiğini aktardı. Çocukların uzaktan eğitimin gerektirdiği altyapıya sahip olmamaları nedeniyle belki de Cumhuriyet tarihinin en düşük okullaşma oranına ulaşıldığını öne süren eğitimci, pandemi sürecinin her öğrenciyi eşit biçimde etkilemediğini, sonuçların sınıfsal farkları ortaya koyduğunu belirtti.



Toplantıdaki eğitimcilerin aktardığına göre Milli Eğitim Bakanlığı okulları pandemi koşullarına göre hazırlamakla ilgilenmediği gibi sürecin doğurduğu ek sorumlulukları da öğretmenlerin sırtına yüklüyor. Velilerse bilgisayar açma ve derslere bağlanma gibi, özellikle kadınların hanesine yazılan ek sorumluluklardan şikayetçi.



Yapılan tartışmada aslında devletin emekçi sınıfların çıkarları doğrultusunda yapacağı bir organizasyonla eldeki kaynakların hiçbir çocuğun uzaktan eğitimden uzak bırakılmayacağı bir planlamanın ortaya konabileceği öne sürüldü. Bunun üzerine söz alan bir mahalleli, bugün ilgili bakanların "maske tak" demekten başka hiçbir şey yapmadığını belirtti. Cihannümalılarla buluşan eğitimcilere göre suç pandemide değil, böyle bir planlama yapamayan bu düzende.