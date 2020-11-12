Su zammı geri çekildi

İstanbul’da 2021 yılı için suya yüzde 25 zam yapılması teklifi, İSKİ'nin gelecek yıl mayıs ayında yapılacak olan genel kurulunda daha ayrıntılı şekilde görüşülmek üzere komisyona geri çekildi.

2021 yılı bütçesi 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olarak belirlenen İSKİ Genel Kurulu, Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. AKP-MHP gruplarının çoğunlukta olduğu komisyonların ortak raporunda, Temmuz 2020'de de zam yapılmış olması dikkate alındı. Su bedeli ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yüzde 25 oranında zam öngören İSKİ teklifinin, Mayıs 2021'deki genel kurulda daha ayrıntılı görüşülmek üzere Tarife Komisyonu'na iade edildi. Zam teklifinin mayıs 2021'de görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Oylama öncesi konuşma yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, hiç zam yapılmazsa İSKİ'nin 2021 yılında 1 milyar 851 milyon 920 bin 613 TL zarar edeceğini, zamlı tarifeyle de 604 milyon 957 bin lira açık vereceğini söyledi. Mermutlu, yüzde 25 zamla birlikte yüzde 11.76 enflasyon zammı yapılırsa kurumun 128 milyon 257 bin 654 lira kara geçilebileceğini belirtti.

Su tarifesinin mayıs ayında yapılacak bir sonraki genel kurula bırakılmasının bugün onaylanan bütçe açısından çelişki doğurduğunu ifade eden Mermutlu “Bir sonraki genel kurulun aralık ayında yapılarak bu çelişkinin giderilmesini umuyoruz” dedi.